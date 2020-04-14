В Херсонской области у младенца обнаружили коронавирус

В Херсонской области диагноз коронавируса подтвердился у младенца и его 32-летней матери.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По его словам, состояние матери и ребенка удовлетворительное.

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— Сейчас они находятся на самоизоляции. За ними установлен ежедневный медико-санитарный присмотр, – сказал он.

Гусев добавил, что больные контактировали с членом семьи, у которого ранее обнаружили коронавирус.

Напомним, всего в Херсонской области зарегистрировали 34 случая заражения коронавирусом. Из них один человек выздоровел, еще один скончался.