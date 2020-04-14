PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Херсонской области у младенца обнаружили коронавирус

В Херсонской области диагноз коронавируса подтвердился у младенца и его 32-летней матери.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По его словам, состояние матери и ребенка удовлетворительное.

Читайте: На Херсонщине открыли дело против медиков, которые выдали тело умершей от Covid-19

— Сейчас они находятся на самоизоляции. За ними установлен ежедневный медико-санитарный присмотр, – сказал он.

Гусев добавил, что больные контактировали с членом семьи, у которого ранее обнаружили коронавирус.

Напомним, всего в Херсонской области зарегистрировали 34 случая заражения коронавирусом. Из них один человек выздоровел, еще один скончался.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка