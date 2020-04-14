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Факты / Украина

В Киеве коронавирусом заболело еще 56 людей

По состоянию на 12.00 14 апреля в Киеве зафиксировали 551 случай коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил Виталий Кличко.

— За прошедшие сутки заболело еще 56 киевлян.

Среди больных есть 6 медиков и 6 детей. Заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет и 24 мужчины от 21 до 82 лет.

коронавірус у києві

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В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на 9.00 в Украине зафиксировано 3 372 случая коронавируса, из которых 98 — летальные. 119 пациентов полностью выздоровели.

Фото: Dreamstime

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