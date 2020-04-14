Коронавирус в Житомирской области по состоянию на 14 апреля обнаружили уже у 112 человек.

За минувшие сутки (13 апреля) зарегистрировали 18 новых лабораторно подтвержденных случаев.

Сейчас Covid-19 зафиксирован в таких районах Житомирщины: Радомышльском, Бердичевском, Малинском, Коростенском, Житомирском, Черняховском, Коростышевском, Овручском, Пулинском и Новоград-Волынском.

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Возрастная структура больных с диагнозом коронавирус в области:

до 17 лет — 9 человек;

18-29 лет — 13 человек;

30-49 лет — 42 человека;

50-59 лет — 26 человек;

60 лет и более — 22 человека.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине зарегистрировано 3 372 случая Covid-19. Из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Источник: Житомирская ОГА