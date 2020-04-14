Все затянут пояса: cколько стоит лечение коронавируса, и почему украинцы за него платят

Лечение коронавируса в Украине должно быть бесплатным — об этом в начале месяца пообещали в Министерстве здравоохранения.

Несмотря на это, пациенты один за другим сообщают: они платят. Цифры за лечение разные — от одной до нескольких десятков тысяч.

— Мы все должны будем затянуть пояса: и пациент, и врач, — рассказал один из руководителей больницы, где такие пациенты находятся.

Почему, несмотря на обещания чиновников, украинцам приходится доставать кошельки — в материале Фактов ICTV.

Инфекционное отделение Александровской больницы Киева — самое мощное в стране: современное оборудование, лучшие специалисты. Именно туда с начала вспышки коронавируса в Украине везли народных депутатов. Некоторые из них и сейчас там, как Анна Скороход со своим полуторамесячным сыном. Они среди 49 пациентов заведения с Covid-19.

— Антибиотики, анализы — ни за что денег не берут. Я ни за что не плачу, — рассказала женщина, которую вместе с сыном лечат бесплатно.

Руководительница департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург заверила, что киевляне не платят, независимо от статуса:

— Все, что касается стационарного лечения в инфекционных отделениях, все обеспечивается. Медикаментозная терапия — за счет больницы. Это однозначно.

Но так далеко не везде. Вадим из Житомира недавно пожаловался, что ему лечение стоило 1 400 гривен — и это при легкой форме. Кстати, деньги с него хотели содрать даже за экспресс-тест. А одесситу Шахину Асадову раскошелиться пришлось аж на 17 тысяч. Откуда такие суммы, объяснили в Ивано-Франковске.

— Прошу прощения от медиков, медицинских руководителей, директоров за то, что мы не можем и не в состоянии сейчас обеспечить полностью бесплатное лечение этой болезни, — сказал руководитель Центральной клинической больницы города Тарас Масляк.

Врач говорит, ему стыдно, но приходится брать деньги с пациентов. Другого выхода нет. Его заведение — это 470 коек. Сейчас с коронавирусом там 24 пациента, еще 76 — с подозрением на него, семь в реанимации. На днях в заведении посчитали стоимость лечения Covid-19.

Так вот: легкая и средняя степени тяжести требуют 2 500-3 000 грн в сутки. Если пациент в реанимации – сутки будут стоить 5 300 грн. Эти деньги идут на лекарства, расходные материалы и средства защиты медработников. Грубо говоря, каждый день на ведение пациентов с коронавирусом и подозрениями на него заведение потребует 300 тыс. грн.

Тарас Масляк говорит: хоть город и помогает, но денег катастрофически не хватает, поэтому пациенты доплачивают — от тысячи до двух в день. Поскольку коронавирус в среднем лечат от десяти дней до двух недель, то и считайте: это как минимум 10-15 тысяч.

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Причины, почему украинцы платят за лечение Covid-19

Сложности со средствами появились, в частности, потому что эпидемия коронавируса в Украине совпала по времени с началом второго звена медреформы. Она стартовала 1 апреля.

Реформа — это прежде всего изменение системы финансирования. Простыми словами: если раньше медучреждение получало деньги на год вперед, в расчете на количество коек, то по новой системе они должны поступать за каждый пролеченный случай. Правда, в переходный период, чтобы больницы перестроились, оставили “комбинированную” оплату.

То есть, часть средств Национальная служба здоровья (НСЗУ) — это такой страховщик от государства — должен перечислять медучреждениям согласно глобальному бюджету (независимо от проведенной работы), а часть те должны заработать, излечивая пациентов. Казалось бы, пациентов с Covid-19 госпитализируют, значит, что за ними должны идти и средства, но — нет. Так что же пошло не так?

— Сегодня, 1 апреля, система здравоохранения заработала в другом режиме. Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф, который будет оплачиваться коммунальным учреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом, — заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Но правда в том, что предсказать эпидемии никто не мог и такой услуги как “лечение коронавируса” просто нет, тарифов на нее никто не утверждал, больницы эту медуслугу с НСЗУ не контрактовали. Поэтому, несмотря на заявления чиновника, отсутствует механизм ее оплаты.

Инфекционные клиники получают средства, в частности, по законтрактованным пакетам по терапии, но, конечно, дорогостоящее ведение пациента с коронавирусом те покрыть не способны. В НСЗУ, которую больницы просили учесть реалии, придумали выход.

— Мы понимаем, с какой нагрузкой работают сегодня врачи, фельдшеры и медсестры, какие сложные решения принимают руководители учреждений здравоохранения. Все – чтобы противодействовать распространению Covid-19… Поэтому мы пошли навстречу нашим партнерам и инициировали соответствующие изменения в законодательство. Это поможет заведениям сосредоточиться на главном — заботиться о здоровье и жизни пациентов, — заявила и.о. председателя НСЗУ Оксана Мовчан.

Инициатива НСЗУ уже поддержана правительством. Соответствующее решение там приняли в среду. Его суть заключается в том, что в апреле, мае и июне медучреждения будут получать средства только по глобальной ставке, то есть все заранее — независимо от количества пролеченных пациентов.

Деньги будут перечисляться в первой декаде каждого месяца. Ожидается, что в больницы они начнут поступать уже с понедельника. Кроме того, в регионы на поддержку больниц Кабмин дополнительно уже направил почти 906 млн грн субвенций.

Но всем понятно, что это решения временные, а не системные. Поэтому НСЗУ уже подготовила пакет услуг по лечению коронавируса. Ее специалисты даже рассчитали тарифы.

Сколько стоит лечение коронавируса и когда согласуют тарифы

На первый вопрос ответа получить не удалось. На второй, похоже, его просто нет даже в НСЗУ. Там надеялись, что тарифы правительство согласует еще в среду, но этого сделано не было.

И что известно точно, так это то, что рано или поздно такой пакет должен появиться. И сначала законтрактовать его предложат больницам “первой волны” — их в Украине 242. Ивано-Франковск — среди них.

Главный врач Тарас Масляк говорит: решение очень нужное, он его ждет, но очень сомневается, что у государства хватит денег покрыть все расходы.

— Не смогут финансировать 100%, к сожалению, мы все будем должны затянуть пояса — и пациент, и врач. Мы должны вместе отстаивать, потому что кроме медикаментов, нам необходимы системы защиты, кроме систем защиты, нам необходим кислород, нам необходимо оборудование.

К слову, Факты ICTV писали, принимают ли частные больницы больных Covid-19 и во сколько обходится лечение.

Ирина Заславец