По состоянию на 14 апреля в Одесской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом.

Количество больных в регионе по сравнению с данными за 13 апреля не изменилась и остаются на уровне 69 официально подтвержденных случаев.

Однако за прошедшие сутки в медучреждения области с подозрением на коронавирус обратились девять человек, в том числе, 17 граждан поступили с пневмонией. Сейчас каждому из них делают ПЦР-анализ.

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К слову, всего в Одесской области зафиксированы 39 случаев коронавируса, а в городе Одесса — 30. Из них 55 человек находятся в больницах.

Напомним, в Украине зафиксировали 3 372 случая коронавируса. Выздоровели 119 человек, умерли 98.