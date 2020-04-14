Коронавирус в Украине: количество больных на 14 апреля

По состоянию на 9.30 14 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 3 372 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 98 человек умерли, а 119 пациентов выздоровели. За сутки было выявлено 270 новых случаев.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 200 случаев;

Волынская область — 80 случаев;

Днепропетровская область — 71 случай;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 112 случаев;

Закарпатская область — 99 случаев;

Запорожская область — 89 случаев;

Ивано-Франковская область — 332 случая;

Кировоградская область-144 случая;

Киев — 551 случай;

Киевская область — 224 случая;

Львовская область — 136 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 5 случаев;

Одесская область — 69 случаев;

Полтавская область — 26 случаев;

Ровенская область — 134 случая;

Сумская область — 74 случая;

Тернопольская область — 280 случаев;

Харьковская область — 14 случаев;

Херсонская область — 34 случая;

Хмельницкая область — 22 случая;

Черновицкая область — 546 случаев;

Черкасская область — 105 случаев;

Черниговская область — 10 случаев.

Напомним, с 12 марта в стране действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.