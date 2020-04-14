PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Инфографика

В Украине зафиксировано 3 372 больных коронавирусом, 270 за сутки

По состоянию на 9.30 14 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 3 372 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 98 человек умерли, а 119 пациентов выздоровели. За сутки было выявлено 270 новых случаев.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 200 случаев;
  • Волынская область — 80 случаев;
  • Днепропетровская область — 71 случай;
  • Донецкая область — 12 случаев;
  • Житомирская область — 112 случаев;
  • Закарпатская область — 99 случаев;
  • Запорожская область — 89 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 332 случая;
  • Кировоградская область-144 случая;
  • Киев — 551 случай;
  • Киевская область — 224 случая;
  • Львовская область — 136 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 5 случаев;
  • Одесская область — 69 случаев;
  • Полтавская область — 26 случаев;
  • Ровенская область — 134 случая;
  • Сумская область — 74 случая;
  • Тернопольская область — 280 случаев;
  • Харьковская область — 14 случаев;
  • Херсонская область — 34 случая;
  • Хмельницкая область — 22 случая;
  • Черновицкая область — 546 случаев;
  • Черкасская область — 105 случаев;
  • Черниговская область — 10 случаев.

Коронавирус в Украине: количество больных на 14 апреля

Напомним, с 12 марта в стране действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка