С приходом тепла на улице стало некомфортно находиться в резиновых перчатках, которые многие украинцы носят с целью безопасности во время пандемии коронавируса. Но, помимо дискомфорта, перчатки из резины могут нанести вред здоровью, а именно сильно повредить кожу рук.

В связи с этим специалисты не советуют носить резиновые перчатки.

— Когда человек долго находится в резиновых перчатках, возникает эффект паровой бани. Это не очень хорошо: кожа не дышит, появляются повреждения. Плюс, если вы перед этим еще и нанесли антисептик, он будет впитываться в разы эффективнее. А антисептик, как мы знаем, не самое безопасное вещество, — говорит дерматолог Наталья Подколзина.

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Резиновые перчатки специалист рекомендует заменить хлопковыми или любыми тканевыми. Их можно купить или пошить самому.

— Такие перчатки позволят коже дышать, из-за чего не будет неприятных последствий. Кроме того, их можно стирать и проглаживать горячим утюгом, что позволит сократить количество отходов и будет более экологично, — добавляет Наталья Подколзина.

Когда же придет жара, можно вообще отказаться от перчаток, пребывая на улице, но стоит придерживаться советов:

реже контактировать с объектами окружающей среды (лишний раз не трогать ручки, кнопки);

не трогать лицо руками;

в магазинах и супермаркетах пользоваться одноразовыми целлофановыми перчатками, которые висят в каждом отделе;

по возвращению домой обязательно тщательно мыть руки.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать антисептик в домашних условиях.