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Факты / Украина / Общество

С какими заболеваниями умирают инфицированные Covid-19 украинцы

В Украине от коронавируса чаще всего умирают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Так, по данным ЦОЗ, из 98 смертельных случаев от коронавируса, 79% граждан болели сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, имели новообразования.

Также у умерших были проблемы с почками, легкими и ожирение.

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Умершие от коронавируса чаще всего болели такими болезнями:

  • сердечно-сосудистые — 74%;
  • совмещенные заболевания — 29%;
  • сахарный диабет — 22%;
  • заболевания легких — 9%;
  • новообразования — 8%;
  • заболевания почек — 7%.

К слову, ранее Евгений Комаровский рассказывал, как правильно дезинфицировать очки от коронавируса.

Источник: ЦОЗ

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