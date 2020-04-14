С какими заболеваниями умирают инфицированные Covid-19 украинцы

В Украине от коронавируса чаще всего умирают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Так, по данным ЦОЗ, из 98 смертельных случаев от коронавируса, 79% граждан болели сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, имели новообразования.

Также у умерших были проблемы с почками, легкими и ожирение.

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Умершие от коронавируса чаще всего болели такими болезнями:

сердечно-сосудистые — 74%;

совмещенные заболевания — 29%;

сахарный диабет — 22%;

заболевания легких — 9%;

новообразования — 8%;

заболевания почек — 7%.

К слову, ранее Евгений Комаровский рассказывал, как правильно дезинфицировать очки от коронавируса.

Источник: ЦОЗ