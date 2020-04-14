С какими заболеваниями умирают инфицированные Covid-19 украинцы

В Украине от коронавируса чаще всего умирают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Так, по данным ЦОЗ, из 98 смертельных случаев от коронавируса, 79% граждан болели сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, имели новообразования.
Также у умерших были проблемы с почками, легкими и ожирение.
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Умершие от коронавируса чаще всего болели такими болезнями:
- сердечно-сосудистые — 74%;
- совмещенные заболевания — 29%;
- сахарный диабет — 22%;
- заболевания легких — 9%;
- новообразования — 8%;
- заболевания почек — 7%.
К слову, ранее Евгений Комаровский рассказывал, как правильно дезинфицировать очки от коронавируса.
Источник: ЦОЗ