Carlsberg Ukraine выделяет 5,4 млн грн на борьбу с Covid-19

Carlsberg Ukraine приобщается к инициативам ответственного бизнеса и делает все возможное, чтобы помочь остановить распространение коронавируса в стране. Компания направляет 5,4 млн грн для украинских больниц: 2,4 млн грн были потрачены на покупку защитных костюмов для врачей, а 3 млн грн пойдут на приобретение трех аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов.

Сегодня очень важно изучить потребности больниц и иметь понимание первоочередности. Сейчас остро стоит вопрос нехватки средств индивидуальной защиты для врачей и аппаратов ИВЛ. Из-за нехватки защитных костюмов врачи болеют целыми бригадами. Кроме того, они могут переносить инфекцию от здоровых к больным.

Чтобы не терять время и оказать помощь максимально эффективно, в компании решили прежде всего обеспечить защитными костюмами врачей. На это было выделено 2,4 млн грн. Около 8 тыс. комплектов отправят в больницы Киева, Львова и Запорожья.

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К благотворительной помощи присоединился и бренд Carlsberg, который решил отменить ежегодный научный проект Science Battle и выделить дополнительно 3 млн грн на помощь украинским больницам, а именно на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов. Уже к концу месяца три аппарата будут доставлены медицинским учреждениям.

Кроме финансовой поддержки, Carlsberg Ukraine продолжает помогать продукцией. С апреля компания присоединилась к проекту Обед для медика — вместе с рестораном Il Molino доставляет обеды и Квас Тарас медикам в Александровскую больницу. Сейчас именно она является эпицентром борьбы с Covid-19 в Украине. Также компания развозит Квас Тарас людям, которые особенно нуждаются в поддержке — пенсионерам и малообеспеченным семьям.

К слову, у депутата Вадима Новинского диагностировали коронавирус Covid-19. Об этом депутат написал у себя на Facebook.