Где постричься в карантин

Украинцы находятся уже больше месяца на карантине. Вызовом для многих стало, где можно подстричься или подкрасить волосы.

Согласно постановлению №211 Кабинета министров, все парикмахерские, салоны красоты и барбершопы закрыты с 12 марта на карантин.

Несмотря на это, некоторые заведения продолжают работать подпольно. Этим они подвергают опасности себя и клиентов. Это также грозит штрафом в сумме от 17 тыс. до 51 тыс. грн за нарушение карантина. Также возможен арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Как постричься в карантин

Первый вариант — собственными силами дома подстричь или подкрасить волосы. Американский стилист Натаниэль Хокинс дает три совета, как это сделать в домашних условиях:

не использовать канцелярские ножницы. У них не такие острые лезвия, как у тех, которыми стригут волосы;

не подстригать влажные волосы. Мокрыми они длиннее, чем сухие, поэтому их легко обрезать слишком коротко;

стричь под углом 45 градусов.

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Также можно приобрести машинку для стрижки и максимально укоротить волосы.

Машинкой также возможно сделать различные прически меняя насадки. Несколько советов от стилистов:

стричь удобнее перед зеркалом;

начинать можно, где удобно — с висков или затылка;

делать нужно плавные медленные движения против роста волос;

плавно и не спеша проходить машинкой несколько раз;

Ровнять линию роста волос на висках, шее и за ушами можно машинкой без насадки или бритвой.

Второй вариант — это вызвать мастера на дом. Но нужно понимать, что ответственность за безопасность остается на вас. Парикмахеры начали активно выкладывать свои телефоны на дошке объявлений типа OLX или сервис Кабанчик. За выезд на дом мастера просят от 200 грн.

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Источник: BAZAAR

Фото: dreamstime