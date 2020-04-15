Пасха 2020: где смотреть онлайн богослужение

Богослужение на Пасху в 2020 будет проходить в онлайн-режиме из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Прихожан призывают оставаться дома на праздник, а службу смотреть по трансляциях, которые будут проводить сразу несколько телеканалов, в частности ICTV.

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Также онлайн-трансляцию службы на Пасху можно будет посмотреть 19 апреля в 7.30 на сайте Факты ICTV.

Расписание онлайн-богослужений на Пасху:

Украинская греко-католическая церковь

Начало трансляции в 7.00 19 апреля, а продлится она до 11.00. Покажут службу телеканал ICTV, 24 канал и UA:Первый.

Православная церковь Украины

Начнется трансляция пасхальной службы в 23.00 18 апреля, а закончится она в 3.00 19 апреля. Богослужение покажет 24 канал, 1+1 и UA:Первый.

УПЦ МП

Начало онлайн-трансляции в 23.00 18 апреля и продлится до 3.00 19 апреля. Покажут службу телеканалы Украина и Интер.

Ранее Факты ICTV писали, что Вселенский Патриарх Варфоломей призвал верующих оставаться дома и соблюдать карантинные мероприятия. Он заявил, что на этот раз церкви на Пасху будут закрыты. И пояснил: руководители Православной церкви были обязаны принять трудное решение из-за смертельного вируса.