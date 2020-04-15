Гидроксихлорохин от коронавируса: Индия предоставит Украине партию препарата

Индия приняла решение безвозмездно предоставить Украине партию лекарств, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.

В Украину ввезут партию из 30 тыс. таблеток препарата гидроксихлорохин.

По мнению экспертов, этот препарат обладает высоким потенциалом в борьбе с коронавирусом.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность индийскому правительству за помощь.

— Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение, — сказал Кулеба.

В дальнейшем Министерство здравоохранения распределит лекарство по стране.

Факты ICTV ранее писали о том, как медики находят лекарства против коронавируса.