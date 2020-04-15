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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на 9.30 15 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 3 102 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

108 человек умерли, а 143 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 392 новых случая.

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10:41 - 15 апреля

Украина заинтересована в приобретении отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких и уже тестирует оборудование нескольких производителей, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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10:39 - 15 апреля

В Николаевской области тест на коронавирус подтвердился у 14 человек, все случаи — в Вознесенском районе.

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09:39 - 15 апреля

По состоянию на 9.30 15 апреля в Украине зафиксировано 3 764 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 108 человек умерли, а 143 пациента выздоровели. За сутки было выявлено 392 новых случая.

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09:14 - 15 апреля

В Кременчуге Полтавской области – первая смерть от Covid-19, сообщил мэр города Виталий Малецкий.

Умер 84-летний мужчина, который болел с 3 апреля, а за помощью к врачам обратился только 13 апреля. Его госпитализировали с пневмонией в инфекционное отделение местной больницы.

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09:04 - 15 апреля

По состоянию на 8.00 15 апреля во Львове и области подтверждено 152 случая инфицирования коронавирусом, из них 6 летальных, еще 6 человек выздоровели.

Сейчас в больнице находится 89 человек, из них в реанимации — 7, на аппаратные ИВЛ — 3.

По оперативным данным, за сутки лабораторные центры в городе провели 146 ПЦР-тестов, из которых 16 — положительные.

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08:23 - 15 апреля

Во Львовской области коронавирус подтвердился у 136 граждан, пять из них умерли, семь человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии и шесть пациентов выздоровели, рассказала главный внештатный специалист департамента здравоохранения ОГА по эпидемиологии Наталья Тимко.

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08:18 - 15 апреля

В Черновицкой области официально подтверждено еще 43 случая заражения коронавирусом.

Общая численность инфицированных на Буковине — 589 человек.

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06:48 - 15 апреля

По состоянию на утро 15 апреля общее количество умерших от Covid-19 составляет 126 557 человек. Больше всего смертей в США — 25 992, в Италии — 21 067, в Испании — 18 255.

Всего в мире коронавирусом инфицировано 1 980 003 человека, выздоровели 485 917 и 126 557 умерли.

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23:10 - 14 апреля
С какими заболеваниями умирают инфицированные Covid-19 украинцы

В Украине от коронавируса чаще всего умирают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Так, по данным ЦОЗ, из 98 смертельных случаев от коронавируса, 79% граждан болели сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, имели новообразования.

Также у умерших были проблемы с почками, легкими и ожирение.

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22:07 - 14 апреля
В Ровенской области зафиксировали 24 новых случая коронавируса

В Ровенской области коронавирусом заболели 24 человека.

Об этом в Facebook сообщил глава ОГА Виталий Коваль. По его словам, среди заболевших восемь жителей Ровно.

Возраст больных варьируется от 20 до 81 года.

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