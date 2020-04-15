Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

09:04 -

По состоянию на 8.00 15 апреля во Львове и области подтверждено 152 случая инфицирования коронавирусом, из них 6 летальных, еще 6 человек выздоровели.

Сейчас в больнице находится 89 человек, из них в реанимации — 7, на аппаратные ИВЛ — 3.

По оперативным данным, за сутки лабораторные центры в городе провели 146 ПЦР-тестов, из которых 16 — положительные.