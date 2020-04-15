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Апрель, 15 в 8:50
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 24 апреля
приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы
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С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
По состоянию на 9.30 15 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 3 102 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
108 человек умерли, а 143 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 392 новых случая.
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09:14
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15 апреля
В Кременчуге Полтавской области – первая смерть от Covid-19, сообщил мэр города Виталий Малецкий.
Умер 84-летний мужчина, который болел с 3 апреля, а за помощью к врачам обратился только 13 апреля. Его госпитализировали с пневмонией в инфекционное отделение местной больницы.
09:04
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15 апреля
По состоянию на 8.00 15 апреля во Львове и области подтверждено
152 случая инфицирования коронавирусом, из них 6 летальных, еще 6 человек выздоровели.
Сейчас в больнице находится 89 человек, из них в реанимации — 7, на аппаратные ИВЛ — 3.
По оперативным данным, за сутки лабораторные центры в городе провели 146 ПЦР-тестов, из которых 16 — положительные.
08:23
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15 апреля
Во Львовской области коронавирус подтвердился у 136 граждан, пять из них умерли, семь человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии и шесть пациентов выздоровели, рассказала главный внештатный специалист департамента здравоохранения ОГА по эпидемиологии Наталья Тимко.
06:48
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15 апреля
По состоянию на утро 15 апреля общее количество умерших от Covid-19 составляет 126 557 человек. Больше всего смертей в США — 25 992, в Италии — 21 067, в Испании — 18 255.
Всего в мире
коронавирусом инфицировано 1 980 003 человека, выздоровели 485 917 и 126 557 умерли.
23:10
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14 апреля
С какими заболеваниями умирают инфицированные Covid-19 украинцы
В Украине от коронавируса чаще всего умирают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Так, по данным ЦОЗ, из 98 смертельных случаев от коронавируса, 79% граждан болели сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, имели новообразования.
Также у умерших были проблемы с почками, легкими и ожирение.
22:07
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14 апреля
В Ровенской области зафиксировали 24 новых случая коронавируса
В Ровенской области коронавирусом заболели 24 человека.
Об этом в
Facebook сообщил глава ОГА Виталий Коваль. По его словам, среди заболевших восемь жителей Ровно.
Возраст больных варьируется от 20 до 81 года.
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