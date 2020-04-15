Карантин помог избежать 17 тыс. больных Covid-19 в апреле — Ляшко

Вовремя введенный карантин в Украине помог избежать огромного количества заболевших коронавирусом.
Если бы карантинные меры в стране ввели на неделю позже, количество больных Covid-19 на середину апреля составляло 17 тыс. человек.
— По состоянию на 12 апреля, мы должны были бы иметь около 17 тыс. коронавирусных больных. Да. Сейчас же у нас немногим более 3,3 тыс.
От 100 до 1 тыс. и от 1 тыс. до 10 тыс. мы идем медленнее, чем другие страны, даже наши соседи из Европейского союза, — отметил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
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Кроме того, по словам Ляшко, превентивные меры помогли избежать роста больных не только коронавирусом, но и гриппом и гриппоподобными заболеваниями.
— Иногда вот эти волны давали нам рост заболеваний в марте — начале апреля. Сейчас мы видим стремительное падение, — добавил Виктор Ляшко.
Напомним, ранее Ляшко рассказал, с каким количеством больных коронавирусом справится украинская медсистема.