Карантин помог избежать 17 тыс. больных Covid-19 в апреле — Ляшко

Вовремя введенный карантин в Украине помог избежать огромного количества заболевших коронавирусом.

Если бы карантинные меры в стране ввели на неделю позже, количество больных Covid-19 на середину апреля составляло 17 тыс. человек.

— По состоянию на 12 апреля, мы должны были бы иметь около 17 тыс. коронавирусных больных. Да. Сейчас же у нас немногим более 3,3 тыс. От 100 до 1 тыс. и от 1 тыс. до 10 тыс. мы идем медленнее, чем другие страны, даже наши соседи из Европейского союза, — отметил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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Кроме того, по словам Ляшко, превентивные меры помогли избежать роста больных не только коронавирусом, но и гриппом и гриппоподобными заболеваниями.

— Иногда вот эти волны давали нам рост заболеваний в марте — начале апреля. Сейчас мы видим стремительное падение, — добавил Виктор Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, с каким количеством больных коронавирусом справится украинская медсистема.