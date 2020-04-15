Коронавирус в Николаевской области подтвердился у 14 человек

По состоянию на утро 15 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев Covid-19.
По данным ОГА, первыми на коронавирус заболели две пенсионерки из села Вороновка Вознесенского района. Сейчас они находятся на стационарном лечении.
Кроме того, во время эпидемиологического расследования с применением лабораторных методов исследования выявлено еще 12 положительных результатов среди лиц, контактировавших с этими женщинами.
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В целом за сутки за медицинской помощью обратились 27 пациентов с подозрением на Covid-19, четырех из них госпитализировали, остальным назначено амбулаторное лечение.
По состоянию на 9.30 15 апреля в Украине зафиксировано 3 764 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 108 человек умерли, а 143 пациента выздоровели. За сутки было выявлено 392 новых случая.
Источник: Миколаївська ОДА