Коронавирус в Николаевской области подтвердился у 14 человек

По состоянию на утро 15 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев Covid-19.

По данным ОГА, первыми на коронавирус заболели две пенсионерки из села Вороновка Вознесенского района. Сейчас они находятся на стационарном лечении.

Кроме того, во время эпидемиологического расследования с применением лабораторных методов исследования выявлено еще 12 положительных результатов среди лиц, контактировавших с этими женщинами.

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В целом за сутки за медицинской помощью обратились 27 пациентов с подозрением на Covid-19, четырех из них госпитализировали, остальным назначено амбулаторное лечение.

По состоянию на 9.30 15 апреля в Украине зафиксировано 3 764 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 108 человек умерли, а 143 пациента выздоровели. За сутки было выявлено 392 новых случая.

Источник: Миколаївська ОДА