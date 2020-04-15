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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в ВСУ: заболели еще четверо военных, в целом — 23

Коронавирус в ВСУ по состоянию на утро 15 апреля подтвердился еще у четырех военнослужащих, в целом подтверждено уже 23 случая инфицирования Covid-19 в украинской армии (один летальный, один человек выздоровел).

В частности, заболел военный Житомирского гарнизона, который с 8 апреля находился на изоляции, потому что контактировал с больным, а 14 числа его госпитализировали в инфекционное отделение местного госпиталя. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Положительный тест и у военного Одесского гарнизона, с 9 апреля находившийся на лечении в ВМКЦ Южного региона с диагнозом пневмония. Его состояние — средней тяжести.

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Еще двое больных — из Винницкого и Хмельницкого гарнизонов. Состояние обоих удовлетворительное.

Сейчас на изоляции (самоизоляция) находятся 307 военных.

По состоянию на 9.30 15 апреля в Украине зафиксировано 3 764 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 108 человек умерли, а 143 пациента выздоровели. За сутки было выявлено 392 новых случая.

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