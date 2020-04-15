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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Украине: врачам выплатят три должностных оклада

Кабмин выделит регионам средства из государственного бюджета на доплату медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы уже собрали предварительную информацию из регионов: количество медицинских работников, какой суммы они нуждаются, — заявил Степанов.

Также он отметил, что врачи должны получить три должностных оклада.

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По словам Степанова, этот механизм должен быть разблокирован ближайшее время и врачи получат доплату.

Напомним, ранее Виктор Ляшко рассказал, с каким количеством больных коронавирусом справится украинская медсистема.

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