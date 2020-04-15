По состоянию на 9.30 15 апреля в Украине зафиксировано 3 764 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 108 человек умерли, а 143 пациента выздоровели. За сутки было выявлено 392 новых случая.
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Коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 241 случай;
- Волынская область — 100 случаев;
- Днепропетровская область — 74 случая;
- Донецкая область — 12 случаев;
- Житомирская область — 130 случаев;
- Закарпатская область — 110 случаев;
- Запорожская область — 99 случаев;
- Ивано-Франковская область — 356 случаев;
- Кировоградская область — 192 случая;
- г. Киев — 612 случаев;
- Киевская область — 230 случаев;
- Львовская область — 152 случая;
- Луганская область — 4 случая;
- Николаевская область — 14 случаев;
- Одесская область — 70 случаев;
- Полтавская область — 27 случаев;
- Ровенская область — 173 случая;
- Сумская область — 77 случаев;
- Тернопольская область — 287 случаев;
- Харьковская область — 25 случаев;
- Херсонская область — 41 случай;
- Хмельницкая область — 34 случая;
- Черновицкая область — 589 случаев;
- Черкасская область — 105 случаев;
- Черниговская область — 10 случаев.
Напомним, с 12 марта в стране действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.