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Факты / Украина

На Харьковщине подтвердили первый случай смерти от Covid-19

В Харьковской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина. Ее госпитализировали в Валковскую центральную больницу с двусторонней пневмонией.

Состояние пациентки было тяжелым, медики подключили ее к аппарату ИВЛ. Кроме того, у женщины были  сопутствующие заболевания — в частности, кардиосклероз, гипертония и сахарный диабет.

Дважды экспресс-тест показал отрицательный результат, ПЦР-исследование показало коронавирус.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

Всего в Харьковской области зарегистрировано 25 случаев Covid-19, из которых 11 — за последние сутки.

Напомним, по состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировали 3 764 случая Covid-19. За минувшие сутки был установлен новый антирекорд по количеству больных — коронавирус обнаружили у 392 человек.

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