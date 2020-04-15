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Факты / Украина / Общество

На Харьковщине после первой смерти от коронавируса усилили меры контроля

На Харьковщине в Высокополье после первого смертельного случая от коронавируса ввели дополнительные меры контроля.

По словам главы облгосадминистрации Алексея Кучера, женщина, которая умерла от Covid-19, могла общаться с другими людьми незадолго до смерти. Об этом он сообщил во время брифинга.

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Также он сообщил, что сейчас устанавливается круг лиц,  которые контактировали с больной.

— Мы знаем, что эта бабушка была на выходных в церкви, она занималась продажей церковных свечей, поэтому количество людей, с которыми она контактировала, может быть очень большим, — сказал Кучер.

В Высокополье патрули, которые проверяют температуру. Также усилены наряды полиции. Транспорт транзитный направляется или в объезд, или просят проезжать без остановок.

Напомним, в Киево-Печерской лавре умер 42-летний иеродиакон Наум, у которого накануне диагностировали коронавирус.

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