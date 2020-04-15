В роддоме города Калуш Ивано-Франковской области коронавирусом заболели 14 медиков, медицинские учреждения закрыли на карантин.
Коронавирусную инфекцию обнаружили у трех акушеров-гинекологов, анестезиолога и 10 медсестер.
Об этом сообщили на брифинге в Ивано-Франковской областной государственной администрации.
— Работу роддома приостановили с 14 апреля по стабилизации ситуации. Беременных и больных с гинекологической патологией отправлять в областной перинатальный центр.
В областном роддоме разграничены потоки больных с подозрением или с подтвержденным Covid-19 и здоровых.
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Беременных будут доставлять каретами скорой медицинской помощи.
В Калушском районе зафиксировано 58 случаев заражения коронавирусом, из них три человека умерли. В Ивано-Франковской области — 356 инфицированных, 27 человек умерли.