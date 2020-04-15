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Факты / Украина

Обмен пленными на Донбассе согласован, он состоится до Пасхи — спецпредставитель ОБСЕ

Очередное двустороннее освобождение удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО состоится до Пасхи.

Информацию подтвердила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Она подчеркнула, что все детали обмена согласованы.

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— Согласно принципиальному соглашению, достигнутому Трехсторонней контактной группой и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласовала детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины, — говорится в заявлении Грау.

Напомним, 8 апреля в Офисе президента сообщили о достигнутых договоренностях относительно следующего обмена пленными с ОРДЛО. Стороны договорились о дате обмена — не позднее Пасхи, то есть до 19 апреля.

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