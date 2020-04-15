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Факты / Украина

Один человек умер, 6 детей заболели: в Киеве 61 новый случай коронавируса

По состоянию на 12.00 15 апреля в Киеве зафиксировали 612 случаев коронавируса. Еще один человек умер от осложнений Covid-19.

За прошедшие сутки стало известно об инфицировании 61 жителя столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди больных есть 6 детей. Заболели также 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин от 20 до 67 лет.

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Напомним, по состоянию на 9.00 в Украине зафиксировано 3 764 случая коронавируса, из которых 108 — летальные. 143 пациента полностью выздоровели.

Фото: Dreamstime

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