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Факты / Украина

Первый случай Covid-19 в Госпогранслужбе: на Закарпатье заболел военный

15 апреля среди военнослужащих Государственной пограничной службы был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом.

Пограничника одного из подразделений в Закарпатской области несколько дней назад госпитализировали в центральную районную больницу с повышенной температурой и диагностировали у него ОРВИ.

Также военному провели экспресс-тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.

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Пограничнику также провели ПЦР-тест. Его результат подтверждил наличие у военного Covid-19.

Состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме.

На данный момент устанавливается круг всех лиц, с кем пограничник контактировал и проведены меры по самоизоляции и обсервации персонала.

Напомним, коронавирус в ВСУ по состоянию на утро 15 апреля подтвердился еще у четырех военнослужащих, в целом подтверждено уже 23 случая инфицирования Covid-19 в украинской армии.

Источник: Госпогранслужба

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