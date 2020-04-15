Политика власти по поводу карантина должна быть предсказуемой — Виталий Нестор

Украина должна взять за основу дорожную карту ЕС по ослаблению карантина. Об этом заявил Виталий Нестор, председатель столичной организации ВО Батькивщина на своей странице в Facebook.

Как отметил политик, 24 апреля истекает срок введенного карантина. Но от разных представителей власти поступает противоречивая информация о том, когда и как карантинные мероприятия будут снимать. Такая неопределенность является разрушительной для украинского бизнеса и граждан.

— Политика власти должна быть предсказуемой. Только таким образом каждый сможет спланировать, как пережить этот тяжелый период и выйти из него. А ориентация на подходы Евросоюза позволит общаться с партнерами на одном языке, не попасть в изоляцию, как можно быстрее восстановить транспортное сообщение и экономическое сотрудничество, — заявил политик.

По предложениям Нестора, ослабление карантина должно состояться в четыре этапа. На первом этапе необходимо восстановить работу общественного транспорта и образовательных учреждений. Сначала стоит открыть садики и младшую школу, чтобы дать родителям возможность работать.

— Второй этап предусматривает полноценное восстановление работы бизнеса и других учреждений. Третий — запуск заведений обслуживания граждан (кафе, рестораны, спорт-центры и другие). И на заключительном этапе следует позволить проводить массовые мероприятия, — добавил Виталий Нестор.

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Как отмечает политик, выход из карантина должен быть поэтапным, а ограничения для уязвимых категорий населения нужно оставить дольше.

Основанием для начала ослабления ограничений должно быть соответствие ключевым критериям Европейского Союза: улучшение эпидемиологической ситуации, способность системы здравоохранения справляться с наплывом новых больных и эффективная система мониторинга распространения заболевания.

Кроме этого, по мнению лидера киевской Батькивщины, часть полномочий по ослаблению карантина надо передать на местный уровень, ведь ситуация в каждом регионе имеет свои особенности.

Напомним, правительство Грузии на 10 дней закрывает на карантин крупные города страны — Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.