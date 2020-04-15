Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в четверг о 13.00.
Распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.
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Депутаты рассмотрят следующие законопроекты:
- проект закона Украины о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект Высшее образование Украины) между Украиной и Европейским инвестиционным банком (от 04.02.2020 № 01-01/114 предоставлено 07.02.2020, представление Комитета — 12.03.2020) (регистр. №0034)
- проект закона Украины о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение) (вручено 19.09.2019) (рег. №1043);
- проект закона Украины о внесении изменений в Закон Украины О местном самоуправлении в Украине (второе чтение) (предоставлено 12.03.2020) (рег. № 2653);
- проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей) (предоставлено 28.12.2019, представление Комитета — 27.02.2020) (рег. № 2654);
- проект закона Украины о оборонных закупках (второе чтение) (предоставлено 17.03.2020) (рег. № 2398-д).
Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля отклонила 13 постановлений об отмене голосования рынка земли, разблокировав его подписания.
Также нардепы внесли изменения в государственный бюджет на 2020 год.