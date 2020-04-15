Стоматологические клиники могут принимать только в экстренных случаях – Минздрав

В Министерстве здравоохранения напомнили о запрете планового приема в стоматологических клиниках на время карантина.
Стоматологические услуги предполагают близкий контакт, через который пациент или медработник могут быть инфицированы коронавирусом.
— На период действия карантина учреждения здравоохранения должны временно прекратить плановые приемы, — говорится в сообщении ведомства.
Исключение действует только для неотложных случаев.
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В Минздраве также сообщили, что во Львовской области, нарушая правила карантина, власти приняли решение об отмене запрета на предоставление плановой стоматологической помощи во время эпидемии.
Как известно, в Тернополе первый обнаруженный случай инфицирования Covid-19 был зафиксирован у стоматолога.