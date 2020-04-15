Суд отправил Шайтанова под стражу на 60 дней

Шевченковский районный суд Киева отправил разоблаченного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова под стражу на 60 дней.

К слову, Шайтанов является одним из бывших руководителей Центра специальных операций А СБ Украины.

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Напомним, 14 апреля контрразведка Службы безопасности Украины задержала Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности России. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.