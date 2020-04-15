До Пасхи осталось совсем немного времени, а, значит, пора задуматься о праздничной выпечке. Некоторые украинские хозяйки выпекают паски самостоятельно, другие же предпочитают покупать или заказывать пасхальные кексы и пряники.

Во время карантина нет возможности ходить по магазинам и выбирать самую свежую и вкусную паску. В связи с этим сайт Факты ICTV подготовил материал о том, где можно выбрать и купить праздничную паску онлайн.

Традиционные паски от Киевхлеба

В этом году Киевхлеб радует жителей столицы не только вкусной выпечкой, но и бесплатной доставкой по городу.

В ассортименте кекс Пасха с сухофруктами и орехами весом 1 кг за 240 грн и Паска Софиевская со сгущенкой, изюмом и цукатами.

— Эти два вида выпечки мы будем бесплатно доставлять по Киеву, к подъездам жителей столицы. Заказы принимаем уже сейчас, любой житель города может скоординироваться с нашими операторами и оформить заказ, — уточняют в Киевхлебе.

Читайте: Творожная паска — простой рецепт

Пасхальные чизкейки и капкейки от киевских кондитерских

Информацию о киевских кондитерских, которые могут порадовать праздничной выпечкой, можно найти в Google.

Так, одна из них предлагает пасхальные чизкейки с сырами рикотта и филадельфия, а также творожную паску.

— Вес вкусностей – от 600 г до 1,3 кг, стоимость – от 395 до 695 грн. Доставка ежедневно по Киеву с 9.00 до 22.00, — говорится на сайте кондитерской.

Другая же компания готова радовать киевлян пасхальными пряниками, капкейками и даже тортами.

Цена на пряники и капкейки стартует от 25 грн, традиционная паска стоит 250 грн, а целый торт – 400 грн.

— Стоимость доставки по Киеву – от 100 до 200 грн, за пределами города – от 200 грн, — сообщает кондитерская.

Веган-паски от Instagram-кулинаров

Заказать праздничную паску онлайн можно у киевских хозяек, которые, совмещая хобби и заработок, пекут на дому и удивляют ассортиментом. Найти их можно в Instagram.

Например, есть предложения от фитнес-кондитеров, которые приготовят не только вкусные, но и полезные паски.

В ассортименте традиционная дрожжевая, ванильная бездрожжевая и веган-паска весом от 350 до 500 г и стоимостью от 120 до 200 грн.

— Принимаю заказы до 14 апреля, оплата на карту. 18 апреля будем развозить на личном автомобиле. Если заказ более двух куличей, развозка по Киеву бесплатная, — говорит киевлянка Яна Потишняк.

Другая же хозяйка предлагает классические паски с белым и черным изюмом весом 500 г за 180 грн, творожные паски 900 г за 280 грн и детские пасочки с зайкой 400 г за 150 грн.

— Заказать можно до конца этой недели, доставка на такси, — говорится в предложении.

Выпечка в упаковке на Rozetka

Можно заказать итальянскую выпечку в упаковке через интернет. На сайте Rozetka представлены десятки предложений панеттоне с цукатами и сухофруктами. Кекс пасхальный весом 580 г будет стоить 189 грн, а итальянский панеттоне 500 г – 299 грн. Доставка – бесплатная.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро и легко приготовить паску.