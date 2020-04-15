У депутата Новинского положительный тест на коронавирус

У депутата Вадима Новинского диагностировали положительный тест на коронавирус Covid-19.

Об этом депутат написал у себя на Facebook.

— Сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не чувствую никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы, — говорит Новинский.

Читайте: Коронавирус подтвердили у восьми депутатов — Качура

К повторному тестированию, Новинский проведет время в стационаре под наблюдением врачей.

— Независимо от окончательного подтверждения диагноза, я намерен придерживаться всех рекомендаций врачей и режима изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование, — говорит нардеп.

Как писали Факты ICTV, народный депутат Анна Скороход от 4 апреля находится в инфекционной больнице вместе со своим маленьким ребенком, у которого также обнаружили коронавирус.

Источник: Вадим Новинский