PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

У депутата Новинского положительный тест на коронавирус

У депутата Вадима Новинского диагностировали положительный тест на коронавирус Covid-19.

Об этом депутат написал у себя на Facebook.

— Сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не чувствую никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы, — говорит Новинский.

Читайте: Коронавирус подтвердили у восьми депутатов — Качура

К повторному тестированию, Новинский проведет время в стационаре под наблюдением врачей.

— Независимо от окончательного подтверждения диагноза, я намерен придерживаться всех рекомендаций врачей и режима изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование, — говорит нардеп.

Как писали Факты ICTV, народный депутат Анна Скороход от 4 апреля находится в инфекционной больнице вместе со своим маленьким ребенком, у которого также обнаружили коронавирус.

Источник: Вадим Новинский

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка