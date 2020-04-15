В Хмельницком временно перестанет работать общественный транспорт и будут закрыты кладбища.

Об этом во время брифинга сообщил городской председатель Хмельницкого Александр Симчишин.

Кроме того, закроют продуктовые магазины: работать будут только аптеки и АЗС.

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Общественный транспорт (автобусы и троллейбусы) не будут ездить с 17.00 субботы, 18 апреля, по 00.00 понедельника, 20 апреля.

Кладбища города закроют для посещений в воскресенье-понедельник 19-20 апреля и субботу-воскресенье на следующей неделе, 25-26 апреля.

— В дни празднования Пасхи такие меры необходимы для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, — пояснил Александр Симчишин.

Всего в Хмельницком обнаружили 34 случая Covid-19.

Напомним, по состоянию на 9.00 15 апреля в Украине зафиксировано 3 764 случая коронавируса, из которых 108 — летальные. 143 пациента полностью выздоровели.