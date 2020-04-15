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Факты / Украина / Общество

В Николаеве первый случай коронавируса — заболел 6-летний ребенок

В Николаевской области коронавирусом заболела шестилетняя девочка.

Ребенок попал в больницу с диагнозом пневмония 14 апреля, ПЦР-тестирование подтвердило Covid-19.

— Госпитализация ребенка проходила по алгоритму, предоставленным Минздравом. Девочка находится в отдельном боксе. Сейчас врачи организовывают перевод пациентки в инфекционную больницу. Состояние ее здоровья — средней тяжести, — сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

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По его словам, сейчас определяется круг контактных лиц, а также проводятся все противоэпидемические меры.

Напомним, ранее мы писали, что из-за распространения коронавируса в Николаевской области дезинфицируют транспорт и измеряют температуру местным жителям.

Источник: Александр Сенкевич

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