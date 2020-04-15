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Факты / Украина / Общество

Как подключиться к ІСЕІ онлайн

Во время карантина украинцы могут подключиться к интегрированной системе электронной идентификации (ІСЕІ), которая объединяет разных поставщиков услуг электронной идентификации (например, электронная подпись, MobileID, BankID, ID-карта), дистанционно.

Приказ №61, который позволяет это сделать онлайн, утвердили в Министерстве цифровой трансформации.

— Раньше, чтобы подключиться к ІСЕІ, нужно было подписать договор на бумаге. Это занимало несколько дней. А в нынешних условиях карантина вообще нецелесообразно выходить из дома, чтобы подписывать такой документ, — говорится в сообщении Минцифры.

Подключение к ІСЕІ осуществляют владельцы информационно-телекоммуникационных систем идентификации, в результате чего граждане получают быструю и надежную идентификацию личности.

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Для подключения необходимо:

  • Ознакомиться с условиями договора, заполнить и подписать заявление присоединения с помощью электронной подписи (форма заявления и договора — на сайте ІСЕІ). Подписать заявление КЭП можно на сайте ЦЗО, ІСЕІ или на любой другой платформе для наложения подписи на документ.
  • Отправить подписанное заявление на оба email: [email protected] и [email protected]
  • Получить необходимые инструкции от технического администратора ІСЕІ по подключению.

Напомним, ранее мы писали, как застраховаться онлайн.

Источник: Министерство цифровой трансформации

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