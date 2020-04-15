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Факты / Украина

Как Украина помогает НАТО бороться с коронавирусом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обеспечивает стратегические воздушное перевозки для стран НАТО во время пандемии коронавируса.

По его словам, использование крупнейших в мире украинских самолетов Ан-124 Руслан и Ан-225 Мрия помогает НАТО.

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— Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО сотрудничает со страной-партнером Украиной, чтобы осуществлять воздушные перевозки союзникам альянса. Эти самолеты уже долгий период времени являются очень важными для перевозки медицинского оборудования из Китая вокруг света в страны-члены НАТО в Европе. То есть да, мы работаем с Украиной и приветствуем тесное сотрудничество с Украиной, − сказал Столтенберг.

Ранее Факты ICTV писали, что министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии.

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