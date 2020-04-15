В зависимости от вида страхования, компании запрашивают разную информацию.

Для ОСАГО и Зеленой карты нужно указать категорию автотранспорта (марку, модель), государственный номерной знак авто, Ф.И.О. владельца, адрес проживания, паспортные данные (серию, номер, где и кем выдан), идентификационный номер владельца.

Для тревел-страховки попросят указать страну или территорию (например, Шенгенская зона), в которую отправится страхователь, даты поездки, время пребывания за границей, страховую сумму (например, €30 тыс. или $30 тыс.).

При страховании здоровья онлайн нужно выбрать услуги, которые будет покрывать страховка. Один полис покрывает только травматические повреждения, а другой – лечение тяжелых заболеваний и пребывание в стационаре.

Чем больше медицинских услуг покрывает полис, тем он дороже. Во время оформления медицинской страховки попросят указать персональные данные (Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, сведения о состоянии здоровья и т. д.).