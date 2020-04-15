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Как застраховаться онлайн — пошаговая инструкция
Факты / Украина / Общество
Как застраховаться онлайн — пошаговая инструкция
Как застраховаться онлайн — пошаговая инструкция

Как оформить страховку онлайн – в материале Фактов ICTV. 

Такую услугу сегодня предлагает большинство украинских страховых компаний. На заполнение анкеты потребуется 10–15 минут , после чего вы сможете получить полис в офисе организации, вместе с курьером или по почте.

Шаг 1. Выбираем страховую компанию

На первом этапе важно выбрать надежную страховую компанию. Единого рейтинга в Украине нет. Ваш выбор должен основываться на финансовых показателях компании, реальных отзывах клиентов, а также на сравнении условий того или иного вида страхования (автострахование, Зеленая карта, медицинское, страхование недвижимости и т. д.).

Можно найти рейтинги компаний-лидеров в разрезе видов страхования. В одной организации действуют лучшие условия по медицинскому страхованию, а в другой – по автострахованию. Рекомендуем также обращать внимание на компании-лидеры по страховым выплатам.

Шаг 2. Изучаем условия страхования

Обязательно нужно узнать подробную информацию о выбранном виде онлайн-страхования, включая стоимость и документы для оформления. Особое внимание нужно уделить разделу Страховые случаи – вы должны точно понимать, в каких ситуациях компания выплатит компенсацию, а в каких – откажет.

Шаг 3. Готовим необходимые документы

В зависимости от вида страхования, компании запрашивают разную информацию.

Для ОСАГО и Зеленой карты нужно указать категорию автотранспорта (марку, модель), государственный номерной знак авто, Ф.И.О. владельца, адрес проживания, паспортные данные (серию, номер, где и кем выдан), идентификационный номер владельца.

Для тревел-страховки попросят указать страну или территорию (например, Шенгенская зона), в которую отправится страхователь, даты поездки, время пребывания за границей, страховую сумму (например, €30 тыс. или $30 тыс.).

При страховании здоровья онлайн нужно выбрать услуги, которые будет покрывать страховка. Один полис покрывает только травматические повреждения, а другой – лечение тяжелых заболеваний и пребывание в стационаре.

Чем больше медицинских услуг покрывает полис, тем он дороже. Во время оформления медицинской страховки попросят указать персональные данные (Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, сведения о состоянии здоровья и т. д.).

Шаг 4. Заполняем анкету

Далее нужно подать заявку на онлайн-страхование. Заполнение анкеты занимает всего несколько минут. Внимательно выберите условия полиса и укажите персональные и контактные данные. Когда электронная форма будет заполнена, направьте ее на рассмотрение в страховую компанию.

Не все виды полисов можно оформить онлайн. Так, для страхования жизни и здоровья, недвижимости и Каско нужно обращаться в офис страховой компании. Но вы можете в режиме онлайн записаться на прием к специалисту и узнать подробную информацию (сколько стоит услуга, какие документы подавать).

Просто введите на сайте ваше имя, телефон, электронный адрес, и с вами свяжется сотрудник страховой компании для уточнения деталей.

Шаг 5. Оплачиваем услуги страхования и получаем полис

Финальный шаг – это оплата услуг страхования онлайн. После перечисления средств компания оформит полис в течение нескольких рабочих дней. Вы сможете получить его вместе с курьером, по почте или самостоятельно забрать в офисе страховой организации.

Фото: Dreamstime

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