Енин будет курировать дела MH17 и катастрофы самолета МАУ – Кулеба

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин будет курировать дела, которые касаются катастроф рейсов MH17 над Донбассом и PS752 над Тегераном.

Также Енин будет ответственным за азиатское направление внешней политики.

Об этом во время заседания Кабинета министров заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военные назвали катастрофу “человеческой ошибкой”.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать черные ящики со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.