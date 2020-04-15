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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро и доллар продолжают стремительно расти — курс от НБУ на 15 апреля

Национальный банк Украины на 15 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро поднялся в цене на 17 копеек, остановившись на уровне 29,7.

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Курс валют в Украине от НБУ на 15.04:

  • 1 доллар США — 27,08 грн;
  • 1 евро — 29,7 грн;
  • 1 польский злотый — 6,47 грн;
  • 10 российских рублей — 3,68 грн.

Напомним, ранее Кабмин в обновленном госбюджете ухудшил макропрогноз на 2020 год. В частности, курс гривны к доллару будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.

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