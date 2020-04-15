Национальный банк Украины на 15 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро поднялся в цене на 17 копеек, остановившись на уровне 29,7.

Читайте: Как коронавирус повлияет на курс валют в Украине

Курс валют в Украине от НБУ на 15.04:

1 доллар США — 27,08 грн;

1 евро — 29,7 грн;

1 польский злотый — 6,47 грн;

10 российских рублей — 3,68 грн.

Напомним, ранее Кабмин в обновленном госбюджете ухудшил макропрогноз на 2020 год. В частности, курс гривны к доллару будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.