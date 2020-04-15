Освобождение удерживаемых лиц ожидается до выходных и в двух локациях — Резников

Украинская сторона ожидает и делает все для проведения очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО в два ближайших рабочих дня перед Пасхальными праздниками.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

— У нас есть сегодня более четкая уверенность, что это произойдет до Пасхи, в течение двух следующих рабочих дней — четверга и пятницы. Мы дуем на воду, и надеемся, что он произойдет до Пасхальных праздников, в эти рабочие дни. Мы стараемся максимально ускориться, сделать то, что зависит от нас, и будем готовы, — сообщил он.

Резников отметил, что основания для сдержанного оптимизма дает заявление спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау о том, что все стороны этого процесса дали подтверждение, что основные базовые моменты, о которых договорились на последнем заседании ТКГ, были достигнуты.

— Передовая группа работает там уже два дня, в частности, мой заместитель. Он лично проверил места обсервации, куда наших граждан повезут после обмена на 14 дней. Там они будут обеспечены уходом, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи для общения с родными и близкими хотя бы по видеосвязи, — рассказал он.

По его словам, скорее всего, обмен удерживаемыми лицами произойдет в двух местах, поскольку даже между двумя неподконтрольными сегодня украинской власти временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой области также есть внутренняя граница из-за пандемии коронавируса.

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Также, по словам Резникова, украинская сторона забирает во время очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц всех тех граждан, кого может забрать в настоящий момент.

— Формула “всех на всех” – это принципиальная политическая договоренность лидеров в режиме Нормандского формата, которая прозвучала в декабре 2019 года в Париже. Однако, безусловно, не стоял вопрос так, что всех на всех в один момент. Поэтому мы должны и вынуждены мириться с тем, что вот сколько мы можем забрать в один момент – столько и забираем.

Резников указал, что очередное взаимное освобождение удерживаемых лиц является одним из этапов процесса “всех на всех”.

Напомним, 8 апреля по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое прошло в режиме видеоконференции, удалось достичь принципиальных договоренностей относительно списков для освобождения удерживаемых лиц. Стороны также договорились о дате обмена — не позднее Пасхи, то есть до 19 апреля.