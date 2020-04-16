Отец-одиночка и владелица цветочного магазина: кого вернут из плена

Началось новое освобождение удерживаемых лиц. Украина возвращает 9 своих граждан, которые находятся в неволе на временно оккупированных территориях.

Факты ICTV подготовили краткую информацию о тех, кого Украина вернет из плена “ДНР”.

Елена Федорук

Женщина держала в родном городе цветочный магазин. Сейчас за ее жизнь борются две дочери. Они узнали от тех, кого уже освободили из плена, что их мать принуждают к обязательной работе в местном швейном цехе. В “ДНР” ее незаконно осудили на 11 лет тюрьмы.

Елена Пех

Научная сотрудница из Горловки. Сразу после незаконного ареста ее посадили в одиночную камеру. По словам других пленных, Елену удерживают в камере вместе с ее дочерью.

Виталий Чмиль

Боец 36-й отдельной бригады морской пехоты попал в плен во время выполнения боевого задания в мае 2018 года. По словам мамы военного, группировка “ДНР” незаконно осудила ее сына к 17 годам заключения.

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Станислав Боранов

Последний раз с родственниками Станислав разговаривал 31 августа 2017-го: тогда сказал маме, что собирается на работу в Киев, а затем пропал. Бывший пленный Валерий Соколов сообщил ей, что знает Станислава.

Валерий Матюшенко

Его схватили прямо посреди города в июле 2017 года. После пыток “ДНР” незаконно осудила Матюшенко к 10 годам заключения. Сейчас он тяжело болен и находится в 32-й колонии в Макеевке.

Юрий Гордийчук

Отец-одиночка. Он воспитывает 11-летнего сына. Гордийчук вместе с пятью военными попал в плен группировки “ДНР” в мае 2019 года. Их авто заехало на блокпост противника во время выполнения боевой задачи.

Евгений Ставцев

34-летнего мужчину дома ждут родители — отец-пенсионер и мама, которая имеет инвалидность. Евгений в плену с 4 октября 2017 года. Боевики незаконно осудили дончанина на 14 лет.

К слову, первый обмен при каденции президента Владимира Зеленского состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев. Второй этап обмена состоялся в декабре — тогда вернулись 76 граждан.