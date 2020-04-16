Национальный банк Украины на 16 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,22 грн за доллар, что на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро немного подешевел — 29,6 грн.

Читайте: Как коронавирус повлияет на курс валют в Украине

Курс валют в Украине от НБУ на 16.04:

1 доллар США — 27,22 грн;

1 евро — 29,6 грн;

1 польский злотый — 6,52 грн;

Ранее Кабмин представил обновленный госбюджет на 2020 год, в котором ухудшен макропрогноз. Курс гривны к доллару будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.