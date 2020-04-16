Курс доллара в обменниках Киева держится на отметке 27,3 грн

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на 16 апреля после вчерашнего роста остается на уровне 27,3 грн.

Стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек — до 29,95 грн.

Продать валюту в среднем можно по курсу:

27,1 грн за доллар;

29,25 грн за евро.

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Как писали Факты ICTV, экономика Украины лучше готова к кризису, чем было 10 лет назад. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Во время кризиса 2009 года ВВП Украины снизился на 15%, тогда как Польша показала положительную динамику роста, а страны еврозоны — падение на 3%.

Источник: finance.ua