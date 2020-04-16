Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с Covid-19 свыше 80 млн грн

Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покровы Пресвятой Богородицы и группа Смарт-Холдинг в рамках борьбы с эпидемией коронавируса Covid-19 в Украине направили на закупку медицинского оборудования, индивидуальных средств защиты медиков и поддержку пожилых людей в условиях карантина свыше 80 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Фонд одним из первых откликнулся на призыв антикризисного штаба при президенте Украины оказать помощь в борьбе с распространением инфекции. 40,6 млн грн выделено на закупку крупнейшей партии высокоточных ПЦР-тестов DialPlexQ™️ в Южной Корее.

100 тыс. тестов совместно с Украинской православной церковью (УПЦ) распределили во все областные инфекционные лаборатории Украины, в том числе функционирующие при военных госпиталях. Также на 7,6 млн грн фонд приобрел 1 млн масок для приходов УПЦ, медучреждений и промышленных предприятий по всей стране.

— Свыше 10 млн грн были направлены на закупку 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких и 10 инфекционных боксов для транспортировки больных. Еще 4,3 млн грн были потрачены на приобретение трех высокоточных диагностических ПЦР-лабораторий iPonatic и реагентов к ним. Они предназначены для оперативного выявления Covid-19 и других инфекционных заболеваний. Все перечисленное оборудование уже передано в клиники и используется для спасения жизней украинских граждан. Также фонд закупил и передал в клиники Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей свыше 100 тыс. единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ — костюмы биозащиты, респираторы, очки, перчатки) для медиков, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией, — сообщает пресс-служба.

Кроме того, представительство Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед, одна из флагманских компаний нефтегазодобывающего бизнеса Смарт-Холдинга, перечислила 1,15 млн грн Лохвицкой районной больнице (Полтавская область) для подготовки к борьбе с эпидемией. Средства будут направлены на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и прочего необходимого медицинского оборудования.

Не осталась без поддержки мобильная бригада украинских медиков, что полетела в Италию на помощь итальянским коллегам. Десяти врачам, отправленным по линии Министерства здравоохранения Украины, выделена персональная денежная стипендия для облегчения их быта за границей.

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Осознавая уровень риска, который несет недуг для людей пожилого возраста, фонд совместно с бизнесами присутствия Смарт-Холдинга организовали адресную доставку 8,4 тыс. продуктовых наборов для ветеранов Второй мировой войны, труда и других незащищенных категорий населения. Акция проходила в Херсоне, Николаеве, Мариуполе, Киеве и области.

Основатель фонда народный депутат Вадим Новинский уверен, что объединение усилий государства, бизнеса и общества позволит победить эпидемию и максимально минимизировать ее последствия для экономики страны.

— Встречаясь с представителями регионального бизнеса, я всех призывал помочь стране, кто чем может — кто больше, кто меньше. Знаете, как вдова положила свои две лепты в сокровищницу Иерусалимского храма, а Господь сказал ученикам, что она пожертвовала больше всех, даже самых богатых, потому что отдала все, что у нее было. В этом и должна проявляться наша соборность — каждый должен чувствовать свою причастность к происходящему и помогать. Сейчас наступило такое время, когда все себя проявят, и мы будем видеть, кто друг, а кто враг, кто помощник, а кто вредитель, — отметил Вадим Новинский.

В ближайшее время ожидается поставка еще 10 высокоэффективных аппаратов ИВЛ с Китайской Народной Республики. Закупка медоборудования и СИЗ для медиков будет продолжена.

К слову, группа Метинвест решила отказаться от налоговых каникул, предусмотренных законом №3220 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины для поддержки бизнеса в период действия карантинных мер против коронавируса.