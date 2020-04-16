Генерал Шайтанов планировал покушение на Авакова — Геращенко

Задержанный генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
— Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел, — сообщил он в эфире телеканала Украина 24 .
В то же время Геращенко добавил, что это был бы уже не первое покушение на Авакова.
— Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержания опасного государственного преступника и шпиона, — добавил он.
Генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в зарубежные командировки, но европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами.
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После этого, по словам заместителя министра внутренних дел, Шайтанова было взято в глубокую разработку и выведено на чистую воду.
Напомним, 14 апреля контрразведка Службы безопасности Украины задержала Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.
Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности России. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.