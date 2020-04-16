PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Генерал Шайтанов планировал покушение на Авакова — Геращенко

Задержанный генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

— Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел, — сообщил он в эфире телеканала Украина 24 .

В то же время Геращенко добавил, что это был бы уже не первое покушение на Авакова.

— Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержания опасного государственного преступника и шпиона, — добавил он.

Генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в зарубежные командировки, но европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами.

Читайте: Суд отправил Шайтанова под стражу на 60 дней

После этого, по словам заместителя министра внутренних дел, Шайтанова было взято в глубокую разработку и выведено на чистую воду.

Напомним, 14 апреля контрразведка Службы безопасности Украины задержала Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности России. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка