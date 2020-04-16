Гройсман предлагает принять программу отсрочки налогов для бизнеса

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает принять программу гибкой отсрочки налоговых платежей.

Она предусматривает введение на 12 месяцев ежеквартального графика выплат начисленных платежей на уровне 25% -50% -75% -100% и погашение остатка платежей в последующие 12 месяцев.

По мнению политика, это позволит не только поддержать предприятия и сохранить рабочие места, но и восстановить экономические процессы в стране после жесткого карантина.

— Сейчас у предприятий возникает проблема уплаты налогов. Мое предложение — сделать программу 12\12. Первый год — после карантина — дать возможность платить налоги ежеквартально на уровне 25% от налогов, которые должны платить, а дальше — 50%, 75% и 100%. Это позволит снизить налоговую нагрузку. А следующие 12 месяцев — возвращать остальные равными частями. Это поддержка для предприятий, чтобы они смогли сохранить занятость. Остановленное предприятие будет стоить в разы дороже.

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Владимир Гройсман отметил, что именно такое решение — шаг, который нужен украинцам. Речь о нулевых кредитах для поддержки бизнеса в случае сохранения занятости, введении выплат на уровне минимальной зарплаты для тех, кто потерял работу, а также дополнительной доплате на уровне 22% (уровне ЕСВ) для работников магазинов, аптек, заправок.

Кроме того, он назвал источники средств, которые могут обеспечить выплаты и поддержать финансовую систему страны.

— Международный валютный фонд — раз, Всемирный банк — два, ЕС — три. Мы ассоциированный член ЕС, но инструменты сотрудничества (с ЕС) используются сегодня неэффективно, — добавил Владимир Гройсман.

Ранее Владимир Гройсман заявил, что поддержка граждан и сбалансированный бюджет возможны только при помощи МВФ.