Ионинский монастырь могут закрыть на карантин — Кличко

Ионинский монастырь могут закрыть на каранатин, потому что там обнаружили больных коронавирусом, заявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

— Есть случаи заболевания в Ионинском монастыре. Там сегодня работают врачи, и мы рассматриваем вопрос относительно закрытия его на карантин, — сказал он, однако количество больных не уточнил.

По его словам, в Киево-Печерской лавре продолжаются противоэпидемические мероприятия.

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— Всех осматривают, по необходимости госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца и отправили в лабораторию. Результаты будут сегодня, — отметил Кличко.

По состоянию на 16 апреля в Киеве зафиксировали 644 случая коронавируса, 32 — за сутки, один человек умер.

В целом выздоровели 12 человек и столько же умерли.

В Украине зафиксирован 4 161 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 116 человек умерли, а 186 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 397 новых случаев.