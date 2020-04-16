Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

11:04 -

В Днепропетровской области до 82 человек возросло количество заболевших коронавирусом, сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Он добавил также, что еще 36 жителей области сейчас ожидают результатов лабораторных исследований на коронавирус.

Кроме того, от Covid-19 уже выздоровели 8 человек в регионе.