PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на 9.30 16 апреля в Украине зафиксировано 4 161 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 116 человек умерли, а 186 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 397 новых случаев.

С начала С конца
Прямая трансляция
11:10 - 16 апреля

Минздрав сформировал запас лекарственных средств, которые могут быть применены для лечения Covid-19, сообщил министр Максим Степанов.

По его словам, ведомство также изучает возможность обеспечения лекарственными средствами пациентов с орфанными заболеваниями и детей с эпилепсией.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:04 - 16 апреля

В Днепропетровской области до 82 человек возросло количество заболевших коронавирусом, сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Он добавил также, что еще 36 жителей области сейчас ожидают результатов лабораторных исследований на коронавирус.

Кроме того, от Covid-19 уже выздоровели 8 человек в регионе.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:46 - 16 апреля

В Украине Covid-19 заболели 788 медработников, из них 126 – в Черновицкой области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:53 - 16 апреля

По состоянию на 9.30 16 апреля в Украине зафиксировано 4 161 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 116 человек умерли, а 186 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 397 новых случаев.

 

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
07:57 - 16 апреля

Состоянием на 22.00 среды, 15 апреля, в Житомирской области число инфицированных коронавирусом возросло до 162, наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Коростене, сообщил глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.

— В Житомирской области возросла численность больных коронавирусом — 28 человек, общее количество заражений — 162. Больше всего в Коростене — 53 человека, – написал он на своей странице в Facebook в среду вечером.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:47 - 15 апреля

По состоянию на вечер 15 апреля на Ровенщине подтверждено 20 новых случаев заболевания Covid-19.

Новые заразившиеся Covid-19 на Ровенщине:

— 11 жителей Ровно;

— 4 из Ровенского района (села: Обаров, Горыньград, Колоденка, пгт Квасилов);

— 1 из города Здолбунов;

— 3 из города Сарны;

— 1 из Гощанского района (село Дорогобуж).

Возраст больных от 17 до 74 лет.

Таким образом, на Ровенщине зарегистрировано 204 случая заболевания Covid-19.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:32 - 15 апреля

В Николаевской области зарегистрировано групповое заболевание коронавирусом в Вознесенском районе, количество случаев Covid-19 в регионе возросло до 22 человек.

В течение дня за медицинской помощью обратились 19 пациентов с подозрением на коронавирус, из них три человека госпитализированы в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней, два пациента получают стационарное лечение в других инфекционных стационарах области и 14 лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции

В вирусологической лаборатории проведено исследование методом ПЦР от 177 контактных лиц с заболевшими коронавирусом, из них 16 с положительным результатом.

Согласно данным Минздрава Украины, в Украине по состоянию на утро среды, 15 апреля в Николаевской области было 14 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
18:04 - 15 апреля

В роддоме города Калуш Ивано-Франковской области коронавирусом заболели 14 медиков, медицинские учреждения закрыли на карантин.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:43 - 15 апреля

Председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник назвал режим карантина во время праздников экстремальным.

Чиновник призвал граждан продержаться следующие недели и отпраздновать Пасху дома.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
16:53 - 15 апреля

В Днепропетровской области скончался 65-летний мужчина из Днепра, у которого была лабораторно подтверждена коронавирусная болезнь.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

— У пациента начался тромбоз левой конечности. Осложнения развивалось стремительно. Его прооперировали. К сожалению, спасти мужчину не удалось, — отметил Сердюк.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...73>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка