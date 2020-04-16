Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы.
С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
По состоянию на 9.30 16 апреля в Украине зафиксировано 4 161 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 116 человек умерли, а 186 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 397 новых случаев.