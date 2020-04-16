Несколько стран ЕС просят Украину помочь с сезонными рабочими — МИД

На старте сезонных работ европейские страны ощущают кадровый голод. Пандемия коронавируса заставила украинских работников вернуться домой, а закрытие границ и карантинные меры временно сделали невозможным выезд за границу. И европейские предприятия уже размышляют над тем, как снова привлечь украинцев к работе.

Некоторые европейские страны уже делают запрос на украинских работников.

— Есть запросы от европейских стран, которые заинтересованы во въезде групп рабочих с последующим возвращения после окончания сезонных работ. За последние два дня мы получили два таких запроса. Я предполагаю, что их будет больше, — отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, пока нет никаких договоренностей о том, будет ли организован такой выезд, как он будет проходить. Но точно известно одно: такие запросы касаются людей, которые уже ранее работали в странах и положительно себя зарекомендовали.

— Речь идет о тех работниках, у которых есть опыт, которые себя положительно зарекомендовали. И страна их хочет увидеть снова у себя, — продолжает Дмитрий Кулеба.

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Если получится достичь каких-либо договоренностей с европейской страной, которая приглашает украинцев на работу, то тогда будут разрабатываться пути, благодаря которым граждане уедут за границу, и организовываться их пребывание в условиях карантина.

— Сейчас наиболее контролируемой функцией является или перелет чартерный самолетом, или железнодорожным транспортом, когда можно сформировать транспорт и отправить людей. Бесспорно, страна, которая принимает людей, выдвигает ряд требований к их здоровью, справок о прохождении тестов, осуществлении обсервации по прилету или даже до прилета. Это определяет страна, которая принимает, — подводит итог Дмитрий Кулеба.

Европейские страны планируют задействовать украинцев в агросекторе. Сейчас такой запрос есть в Финляндии.

— Наше правительство обсуждало этот вопрос и решило, что все-таки 1 500 человек нам будут необходимы в стратегически важных местах Финляндии. Некоторые украинцы работали в Финляндии много лет и имеют незаурядный опыт, — отметила посол Финляндии в Украине Пяйви Ляйне.

По ее словам, только в прошлом году около 14 тыс. украинцев работали в Финляндии.

Напомним, ранее мы писали, что в Австрии фермер закрыл 15 украинских заробитчан на карантин.