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Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 16 апреля коронавирусом Covid-19 заболел еще 32 человека.

Всего в столице 644 подтвержденных случаев заболевания.

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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский +4
  • Шевченковский +3
  • Соломенский +1
  • Днепровский +8
  • Святошинский +2
  • Деснянский +1
  • Подольский +0
  • Голосеевский +2
  • Оболонский +2
  • Дарницкий +9

Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине зафиксировано 4 161 случай инфицирования Covid-19.

В целом 108 человек умерли, а 143 пациента выздоровели. За сутки было выявлено 392 новых случая.

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