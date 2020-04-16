Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 16 апреля коронавирусом Covid-19 заболел еще 32 человека.

Всего в столице 644 подтвержденных случаев заболевания.

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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +4

Шевченковский +3

Соломенский +1

Днепровский +8

Святошинский +2

Деснянский +1

Подольский +0

Голосеевский +2

Оболонский +2

Дарницкий +9

Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине зафиксировано 4 161 случай инфицирования Covid-19.

В целом 108 человек умерли, а 143 пациента выздоровели. За сутки было выявлено 392 новых случая.