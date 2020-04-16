Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 16 апреля коронавирусом Covid-19 заболел еще 32 человека.
Всего в столице 644 подтвержденных случаев заболевания.
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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +4
- Шевченковский +3
- Соломенский +1
- Днепровский +8
- Святошинский +2
- Деснянский +1
- Подольский +0
- Голосеевский +2
- Оболонский +2
- Дарницкий +9
Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине зафиксировано 4 161 случай инфицирования Covid-19.
В целом 108 человек умерли, а 143 пациента выздоровели. За сутки было выявлено 392 новых случая.