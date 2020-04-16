По состоянию на 12.00 16 апреля в Киеве зафиксировали 644 случая коронавируса. Выздоровели 12 человек и столько же умерли.

Сред них: 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет, 20 мужчин — от 19 до 60 лет и двухлетняя девочка.

В частности, за минувшие сутки заболело еще 32 киевлян, один летальный случай, заявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

— В больницы столицы госпитализировали трех пациентов, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей. А в Киево-Печерской лавре продолжаются противоэпидемические мероприятия, — рассказал он.

Кличко доложил также о ситуации в больнице №6, где коронавирусом заболели 15 медиков. Сейчас большинство из них на самоизоляции.

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По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксирован 4 161 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 116 человек умерли, а 186 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 397 новых случаев.