Киевский Медгородок работает, врачей с Covid-19 отправили на самоизоляцию

Киевская городская клиническая больница №6 (Медгородок), о закрытии которой из-за вспышки коронавируса среди медиков сообщалось ранее, работает. Сотрудников с вирусом отправили на самоизоляцию.
— Больница №6 не закрыта. Там заболело 15 медиков. Они находятся на изоляции, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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По словам Кличко, пока медучреждение продолжает лечить пациентов, которых госпитализировали ранее в
ургентном порядке, в том числе и с пневмониями.
Как сообщалось ранее, больные коронавирусом находятся в инфекционном отделении.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько потеряла столица из-за введения карантинных мер.